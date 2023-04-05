المنقوش تعبر عن تعازيها لأهالي أوباري وسبها بعد وفاة 7 شباب في حادث سير

العنوان – طرابلس

عبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن تعازيها لأهالي سبها وأوباري بعد وفاة 7 شباب في حادث سير.

وقال المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”أُشاطر أهلنا في سبها وأوباري، العزاء في وفاة سبعة من شباب المدينتين، جراء حادث سير عند الطريق الرابط بين الشويرف وبراك الشاطيء”.

وتابعت وزيرة الخارجية في تغريدتها :”نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، ولذويهم الصبر والسلوان”.

وأعلن مستشفى “براك” العام وفاة 7 شبّان من مدينتيْ “سبها” و”أوباري” أعمارهم تتراوح بين 18 و36 عاما في حادث سير على الطريق الرابط بين مدينتي “براك” و”الشّويرف” بعد ساعات من وصولهم إلى المستشفى.