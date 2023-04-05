رئيس المجلس الرئاسي الليبي: يجب استمرار وقف إطلاق النار والتوعية بمخاطر الألغام

عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن تضامنه مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام.

وأكد المنفي، على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام في 4 أبريل من كل عام وفق قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2005.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قالت في احتفالها باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنه على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، إلا أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.

Trending في ختام جولته بدول الجوار.. “باتيلي” يبحث في النيجر إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا