شكشك يلتقى السفير الفرنسي لدى ليبيا لمناقشة تحسين الشفافية

الوطن|رصد

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج، حيث تناول اللقاء أهمية الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في تعزيز المساءلة و تحسين الشفافية من خلال التقارير السنوية التي يقوم بنشرها.

ومن جهته، أكد شكشك على أهمية الاستقرار السياسي والأمني باعتباره ينعكس بالإيجاب على تقليل نسبة الفساد وزيادة معدل التنمية في البلاد.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح التعاون مع محكمة الحسابات الفرنسية في مجال تطوير العمل الرقابي للديوان.