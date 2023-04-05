النيابة العامة تأمر بحبس رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي لإلحاقه ضررًا جسيمًا بالمال العام.

وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق، أجرت في 30 مارس الماضي بحثاً؛ غايته استظهار الظروف الملابسة لواقع انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه؛ بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام.

وأكد المكتب أن المحقق استدلَّ على اتجاه إرادة مسؤول الجهاز إلى إبرام عقود توريد معدات؛ وصرف أثمانها مع علمه أنه أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصَنِّع المتعاقد معه.

وأفاد مكتب النائب العام أن مسؤول الجهاز قام بتسليم معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود؛ وتعمُّده تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة.

وذكر المكتب أن المسؤول أسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم ؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.