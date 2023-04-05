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المنفي يهنئ الشيخ منصور بن زايد النهيان لتوليه منصب نائب رئيس دولة الإمارات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أرسل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه منصب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أرسل برقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه منصب ولي عهد إمارة أبوظبي.

وأكد المكتب الإعلامي أن المنفي قام بتهنئة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه منصب نائب حاكم أبوظبي، كما قام أيضا بتهنئة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه منصب نائب حاكم إمارة أبوظبي.

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#الإمارات #محمد المنفي المجلس الرئاسي ليبيا منصور بن زايد النهيان

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الوطن الليبية

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