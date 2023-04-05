الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 220 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 220 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات عن نفس المدة بلغ 52 ألف برميل يوميًا.

واقترب معدل الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من مجموع الحقول من أعتاب 90 ألف برميل من النفط الخام يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإنتاج بلغ 87 ألف برميل من النفط الخام.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه الزيادة جاءت في إطار رفع من معدلات الإنتاج وتحقيقًا للاستراتيجية التي يسعى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى تنفيذها.

وتأتي زيادة الإنتاج في ظل إعلان منظمة أوبك وحلفاؤها في أوبك + إلى خفض المزيد من الإنتاج، لكن ليبيا لازالت من الدول المعفاة ليبيا من تخفيضات أوبك.