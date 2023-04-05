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الدبيبة يصدر قرار بشأن نقل 115 مليون دينار لتغطية علاج مرضى الضمور العضلي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بنقل 115 مليون لعلاج مرضى الضمور العضلي.

وأكد الدبيبة في قراره على أنه يؤذن بنقل مبلغ مالي قدره 115 مليون دينار ليبي ، الواردة بالباب الثاني من مخصصات ديوان وزارة الصحة لغرض تغطية علاج مرضى الضمور العضلي.

ونص قرار رئيس الحكومة على أن بنقل المبلغ المذكور إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية للقيام بعلاج الحالات المرضية.

وخرج مرضى ضمور العضلات في مظاهرة احتجاجًا على عدم تحصلهم على الأدوية الخاصة بهم، وعدم توفر أماكن تقديم خدمة العلاج الطبيعي والمختصين بهذا النوع من الأمراض في الجهات العامة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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