باشاغا: أرحب بالتعديل الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة “6+6”

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة الليبية ” فتحي باشاغا” إن الحكومة الليبية شكلت غرفة تنظيم الطوارئ في مدينة بنغازي، وصرفت لها مبلغاً تجاوز الـ 215 مليون دينار.

باشاغا وخلال مؤتمر صحفي للحديث عن إطلاق خطة الحكومة الليبية بعنوان تنمية وطن، أوضح أن الحكومة الليبية ستقوم برصد 100 مليون دينار ليبي لتوفير علاج مرضى الأورام وأمراض الكلى والأمراض المزمنة كذلك.

هذا وأضاف باشاغا خلال المؤتمر أنه وبعد تعثر صرف ميزانية مليار ونصف العام الماضي قامت الحكومة بتشكيل 3 لجان لحل الأزمة، جنوبية وشرقية وغربية، وأن الحكومة خصصت للمنطقة الغربية 200 مليون دينار برئاسة خالد الأسطى.

وعلى صعيد سياسي رحب باشاغا بالتعديل الدستوري ال13 وتشكيل لجنة 6+6 الخاصة بإقرار القوانين الانتخابية، كما أثنى على جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مشيراً إلى أن كل ذلك يدل على الروح الوطنية لدى الأطراف الفاعلة في ليبيا.