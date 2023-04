نورلاند يطالب بتحديد هوية المترشحين للانتخابات الرئاسية ويرفض أي عملية انتخابية تزيد من الانقسام

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن بلاده ترفض أي عملية انتخابية تؤدي إلى عدم استقرار ليبيا

وشدد نورلاند في مقابلة مع قناة العربية الحدث، على ضرورة حسم الجدل القائم بشأن هوية المترشحين للانتخابات الرئاسية باعتبارها كانت السبب في تأجيل الانتخابات الماضية، على حد قوله.

وأشار نورلاند إلى وجود شخصيات جدلية في المشهد السياسي، قائلا إنه على الليبيين حسم موقفهم بشأن المترشحين للانتخابات.

وعن سير العملية الانتخابية أوضح نورلاند أن الاتفاق السياسي جزء مهم من العملية الانتخابية، داعيا إلى ضرورة إخراج المرتزقة لحسم هذا الملف.

وأكد نورلاند دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي 2023، معلقا على الحالة الأمنية التي حالت دون إعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا لارتباطها بالوضع.

المصدر: قناة العربية الحدث

