شلقم: مطالبة ورثة الإيطاليين المطرودين من ليبيا بالتعويض لا معنى لها

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن “مطالبة ورثة الإيطاليين المطرودين من ليبيا بالتعويض لا معنى لها”.

وأضاف شلقم أن “ما تردد مؤخرا عن مطالبة ورثة الإيطاليين المطرودين من ليبيا بتعويضهم عن ممتلكاتهم في ليبيا. لا معنى له؛ فقد تم التفاهم مبكرا مع الحكومة الايطالية برئاسة الدومورو ووزير الخارجية جوليو اندريوتي آنذاك”.

وأوضح أن “الحكومة الايطالية تولت تعويض المطرودين”. لافتًا إلى أن “الحكومة الايطالية كانت قد طلبت من ليبيا في المقابل استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين ، وخاصة في مجال البترول”.