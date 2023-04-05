باتيلي: المشير حفتر وصالح ملتزمان بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

الوطن| رصد

التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مساء أمس في بنغازي، بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث تم التركيز خلال الاجتماع على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وقال باتيلي، عبر حسابه في موقع تويتر، إنهم اتفقوا “على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بما في ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار”.

وأكد باتيلي أن المشر حفتر وعقيلة صالح جدّدا التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وعملية مصالحة وطنية شاملة.