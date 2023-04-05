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خلال وقوفه على أعمال الترميم بجامعة بنغازي.. باتيلي: حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء، إلى جامعة بنغازي؛ وذلك للاطلاع على أعمال الترميم الجارية فيها.

وقال باتيلي، في تغريدة له عبر تويتر، إن “إصلاح المباني التي دمرتها الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا، حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها”.

وأطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ورئيس الجامعة عزالدين الدرسي، باتيلي على المشاريع قيد الإنجاز، كما أجرى نقاشا مع عدد من أساتذة الجامعة وممثلي اتحادات الطلاب.

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اخبار ليبيا 24

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