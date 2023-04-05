طقس متقلب مع رياح نشطة على أغلب مناطق غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقسا متقلبا مع رياح نشطة أحياناً وتذبذب في درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب البلاد.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار بداية من مساء يوم الجمعة.

والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-26)مْ، وتنخفض من مساء اليوم.

وتكون السماء في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وتكون غربية على الجبل الأخضر تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-24)مْ, تصل ظهر الغد على الخليج (30)مْ, وتنخفض من مساء الغد.

وتكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الجمعة على غدامس مع فرصة سقوط أمطار.

والرياح جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30- 35)مْ, وتنخفض تدريجياً من يوم الغد على غدامس – الحمادة والجفرة.

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-31)مْ, وترتفع يوم الغد.