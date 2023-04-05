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المنفي: نؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الثلاثاء تضامنه مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب.

جاء في ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام.

وأضاف رئيس المجلس: “ونؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام حتى تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار”.

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صحيفة المرصد الليبية

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