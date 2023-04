ليبيا – أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الثلاثاء تضامنه مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب.

جاء في ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام.

وأضاف رئيس المجلس: “ونؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام حتى تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار”.

Shares

The post المنفي: نؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية