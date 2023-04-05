باتيلي يكشف عن تفاصيل لقائه مع حفتر وعقيلة صالح

أخبار ليبيا 24

كشف المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لقائه مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي جرى أمس في بنغازي.

وقال باتيلي في تغريدة له عبر تويتر إن اللقاء ركز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وأضاف المبعوث الأممي: “كما اتفقنا على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بمن في ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار”.

وأشار باتيلي إلى تجديد حفتر وعقيلة التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعملية مصالحة وطنية شاملة.

التقيت مساء أمس في بنغازي، بالمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث تم التركيز خلال الاجتماع على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير. pic.twitter.com/Cuozm5csDc — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) April 5, 2023