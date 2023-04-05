بويصير: القذافي لم يحافظ على سيادة ليبيا

زعم محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن ” الزعيم الراحل معمر القذافى فرّط في سلامة أراضيها ولم يحافظ على سيادتها.

وكتب بويصير قائلاً على فيسبوك: القذافي لم يحافظ على سيادة ليبيا ولا سلامة أراضيها التي هي اهم عنصر من عناصر السيادة، وليس التعالي والقمع الداخلي واستعباد الليبيين وتجريدهم من حقوقهم دليل على أنه حافظ على سيادتهم”. على حد قوله.

وتابع؛ “هو استلم ليبيا، واقليم «اوزو» جزء من أراضيها المعترف بها دوليا حسب اتفاقية 1935 الموقعة بين الايطاليين والفرنسيين، مثلها مثل الكفرة والجغبوب التي رسخها الإيطاليون لليبيا في نفس الفترة”.

وأشار إلى أنه “نتيجة لمغامراته العبثية؛ وبعد أن فشلت مغامراته العسكرية، وفقدنا الكثير من شبابنا بين قتلى وجرحى وأسرى فيها، فقدنا أيضا اقليم اوزو الذي استقطع من أراضينا، ولم تكن أرضنا لتكون موضوع تبحثه محكمة العدل الدولية إلا نتيجة لتدخلاته الغبية في تشاد”. وفق تعبيره.

وأردف بويصير؛ “للعلم مساحة اقليم اوزو؛ أكثر من خمسة أضعاف مساحة فلسطين من البحر إلى النهر ، اقليم اوزو مساحته 114 ألف كيلو متر مربع بينما فلسطين التاريخية مساحتها 26 ألف كيلومتر مربع”.

وأكمل؛ “نعم هو تسبب برعونته وجهله في فقداننا من أرضنا الليبية مساحة تفوق خمس أضعاف مساحة فلسطين!. فكيف يكون قد حافظ على السيادة يا دكاتره”، خاتمًا قوله: مشكلتكم انكم لا تقرأون يا أصدقائي”. بحسب كلامه.