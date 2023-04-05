باثيلي يقف على أعمال الترميم بجامعة بنغازي

العنوان-طرابلس

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، اليوم الأربعاء، إلى جامعة بنغازي؛ وذلك للاطلاع على أعمال الترميم الجارية فيها.

وقال باثيلي، إن “إصلاح المباني التي دمرتها الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا، حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها”.

وأطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ورئيس الجامعة عزالدين الدرسي، باثيلي على المشاريع قيد الإنجاز، كما أجرى نقاشا مع عدد من أساتذة الجامعة وممثلي اتحادات الطلاب.