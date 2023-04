الدبيبة: إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير 24 محطة مهملة للصرف الصحي

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برفقة 4 وزراء من حكومته اجتماعًا موسعًا مع لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، أشار إلى مشاركة القائمين على جهاز الإسكان والمرافق في الاجتماع لمتابعة أوضاع الشركة والوقوف على المشاكل التي تعانيها في أداء مهامها، ناقلًا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال تأكيده ضرورة إطلاق مشروع وطني للصيانة والتطوير.

ووفقًا للبيان، بين الدبيبة أن المشروع شامل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الـ24 المهملة منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أهمية هذا الملف إلى جانب ملف المياه، فهما لا يقلان أهمية عن ملف الكهرباء مع إصدار التعليمات للتعاون مع الجهاز والشركة ووزارة الحكم المحلي بالحكومة لتحديد مجال العمل وأوجهه المشتركة.

