بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاربعاء 05 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 05 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس متقلب مع رياح نشطة أحياناً وتذبذب في درجات الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار بداية من مساء يوم الجمعة.

الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ، وتنخفض من مساء اليوم.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وتكون غربية على الجبل الأخضر تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-24)مْ, تصل ظهر الغد على الخليج (30)مْ, وتنخفض من مساء الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الجمعة على غدامس مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 35)مْ, وتنخفض تدريجياً من يوم

الغد على غدامس – الحمادة والجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ, وترتفع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:29)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:48).