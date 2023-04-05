بهدف استئناف العمل الدبلوماسي.. العراق تُقرر إعادة فتح سفارتها في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قررت وزارة الخارجية العراقية، إعادة فتح سفارتها في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي، وذلك بعد إغلاقها على خلفية الوضع الأمني العام 2014.

جاء هذا في بيان صادر، أمس الثلاثاء، عن الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وأكد البيان أن العراق يقرر إعادة افتتاح سفارته في ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين وحرصًا على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية الكريمة.

والشهر الماضي أعلن الناطق باسم الخارجية العراقية أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس.

وفي 16 مارس الماضي أنهى وفد دبلوماسيّ عراقيّ زيارته إلى ليبيا، إذ عُقد اجتماعًا مع مُستشار الأمن القوميّ الليبيّ إبراهيم أبوشناف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والأخويَّة بين البلدين، وأشار الوفد إلى رغبة العراق بإمكانيَّة إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا.