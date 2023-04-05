باتيلي: ركزّت في اجتماعي بالمشير حفتر وعقيلة صالح على تسريع إجراء الانتخابات

أعلن رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أنه ركز خلال اجتماعه مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على تسريع إجراء الانتخابات.

وقال باتيلي، في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: “التقيت مساء أمس في بنغازي، بالمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث تم التركيز خلال الاجتماع على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير”.

وأضاف “اتفقنا على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بما في ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار”.

وتابع “جدّد السيدان التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعملية مصالحة وطنية شاملة”.