باشاغا: لن أقابل الدبيبة إلا في حال تسليمه السلطة للحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، رفض لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلا في حال تسليمه السلطة للحكومة الليبية.

ورحب باشاغا بتشكيل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” بين مجلسي النواب والدولة، مشيدًا بطريقة اختيارهم بشكل ديمقراطي سلس من قبل المجلسين، وبدور اللجنة العسكرية “5+5” والزيارات المتبادلة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باشاغا بحضور أعضاء حكومته في مدينة سرت، للإعلان عن مشروع تحت مسمى “تنمية وطن” بقيمة إجمالية مليار ونصف المليار دينار ليبي.

وقال باشاغا: إن “الحكومة واجهت العديد من الصعوبات بعد اختيارها بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة إلى أن استقرت في مدينة سرت، وبعد اعتماد الميزانية من مجلس النواب وتعذر صرفها، حيث لم يصرف منها العام الماضي سوى 1.5 مليار”.

وأكد باشاغا على دعمه لخطة البعثة الأممية في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي بشأن إجراء الانتخابات، مؤكدا استعداد حكومته توفير مبالغ مالية، ودعم خطة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.