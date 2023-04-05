باتيلي يزور أشغال الترميم بجامعة بنغازي ويشيد بمشاريع لجنة إعادة الأعمار

قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، بزيارة لأشغال الترميم الجارية في جامعة بنغازي.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “إصلاح المباني التي دمرتها الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا”.

وتابع أنه “حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها”.

وأردف باتيلي “خلال الجولة، أطلعني رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي، ورئيس جامعة بنغازي د. عز الدين الدرسي على المشاريع قيد الإنجاز”.

وختم المبعوث الأممي موضحًا؛ “كما أجريت نقاشات شيقة مع عدد من السيدات والسادة أساتذة الجامعة، وعدد من ممثلي اتحادات الطلاب”.