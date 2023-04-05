وزارة العمل تؤكد استمرار العمل في استكمال إنشاء مركز تدريب سبها

العنوان-طرابلس

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، إن الوزارة تعمل على إتمام مراحل إنشاء مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية سبها، الذي انطلق العمل به وفق خطة عودة الحياة.

جاء ذلك خلال لقائه عميد المجلس البلدي سبها المكلف بلحاج علي بلحاج، ومدير عام مركز سبها الطبي احسين أبوزهوة، لبحث عدد من الملفات في الوحدات الإدارية التابعة لهما.

وثمن بلحاج دور الوزارة في تدريب الشباب الباحثين عن العمل بالمدينة خلال الفترة الحالية عبر برنامج “تعلم حرفة”، الذي انطلق بالشراكة مع كلية العلوم التقنية بسبها.

وأكد العابد استمرار دورات تدريب الباحثين عن العمل في سبها، مشيرا إلى أن الوزارة دربت خلال الفترة السابقة أكثر من 60 قابلة في المنطقة الجنوبية، عبر مكتب دعم وتمكين المرأة، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ دعما للكوادر الطبية في المنطقة.

وتناول االعابد ملف الإفراجات المالية لقطاع الصحة في الجنوب، بما في ذلك مركز سبها الطبي.