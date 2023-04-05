عز الدين عقيل: نورلاند يدعوكم لانتخابات مفصلة بأروقة المخابرات الأميركية

انتقد المحلل السياسي عزالدين عقيل، تصريحات المبعوث الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التي أكد خلالها أن “هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية يجب حلها، لأنها تسببت سابقا في تأجيل الانتخابات”.

وقال عقيل في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ما الذي يجعل هذا السفير يتدخل بشؤوننا حد استقراره بين أفخاذنا!”.

وتابع؛ “السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ودونا عن كل سفراء العالم لدينا؛ يهددكم وبكل وقاحه ووضوح بالشروط الأمريكية والتى يقول بالنتيجة الخاتمه لها: «إما أن تقبلوا بها.. وإما فإنكم لن تروا الانتخابات ابدا»!”.

وأردف عقيل موضحًا “يعني هو يدعوكم إلى انتخابات مفصلة على الشروط (المفصلة بأروقة المخابرات الأميركية)، وذلك ليخلوا الجو الليبي لواشنطن من بعدها و لتصبح ليبيا برمتها قابعة أسفل النعل الأمريكي إلى أن يشاء الله استعادة استقلالها و كرامتها !”

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، كان قد صرح، في وقت سابق أن “هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية يجب حلها، لأنها تسببت سابقا في تأجيل الانتخابات”.

وقال إن “عدد من المرشحين يعتبرون شخصيات جدلية وعلى الليبيين حسم موقفهم منها”، مردفًا أنه “لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات أن يكون جزءًا من الإشراف عليها”.

وأوضح أنه “لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها”.