بمساعدة شقيقته.. القبض على شخص في واقعة تشهير وابـتـ،ـزاز إلكتروني في مسلاتة

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء عن تمكن البحث الجنائي لمديرية أمن مسلاتة من القبض على شخص متورط بتهمة الإبتزاز الإلكتروني .

وفي إطار التعاون الأمني المشترك؛ وبناء على شكوى مقدمة من أحد المواطنين لمديرية أمن مسلاتة بشأن واقعة التشهير بنشر صور لأحد أفراد عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن طريق التهديد والترهيب للحصول على مبالغ مالية.

وعلى الفور تم تكليف قسم البحث الجنائي بالمديرية بمتابعة القضية بإعتبارها جريمة تندرج وفق جرائم الإبتزاز الإلكتروني؛ وتم تشكيل فريق من وحدة التحري والقبض وبالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية.

تم التوصل إلى الجاني ويدعى “م ، م ،ن” وتم ضبطه ، وبالاستدلال معه اعترف بهذه الجريمة بمساعدة شقيقته ؛ واتخذت الاجراءات القانونية حياله وجاري البحث على شقيقه.

كما تنبه الوزارة جميع أولياء الأمور بالانتباه لأبنائهم ومتابعتهم وتحصينهم وتوعيتهم لمثل هذه الأمور ويجب تعريفهم بهذا النوع من الجرائم لكي لا يقعوا ضحية لها.