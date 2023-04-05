القبض على تشكيل عصابي سرق مكتب شركة الكهرباء في بنينا

أعلن “مركز شرطة بنينا” بمديرية أمن بنغازي، القبض على شخصين قاما بسرقة إطارات مركبات وسُلم حديدي وشاشة عرض مرئي من مكتب الشركة العامة للكهرباء فرع بنينا.

وأوضحت مديرية بنغازي، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه “عُقب ورود معلومات لمركز شرطة بنينا مفادها تعرض مكتب الشركة العامة للكهرباء فرع بنينا للسرقة وأن الأشخاص لازالو متواجدين بالمكان”.

وتابع البيان؛ ” على الفور أصدر رئيس المركز عميد عبد الله احزاز، بسرعة انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وضبط المطلوبين وتم انطلاق قوة من تحريات المركز يإمرة م.ض خالد العبار، وعند وصولهم تم مشاهدة المسروقات بجانب مبنى الشركة وتم مراقبة المكان وإعداد كمين محكم”.

وأردف البيان؛ “وعند خروجهم من المبنى تم ضبطهم والانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ه.م.م والتاني يُدعى أ.أ.ع واعترفا بما نُسب إليهما وأفادا بأن هناك شخص ثالث يدعى أ.ع.أ كان شريكهما في عملية السرقة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وايداعهم بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضهم على النيابة العامة ولازال البحث مستمراً عن الشخص الثالث”.