الشهوبي يبحث مع السفير الجزائري أسباب تأخر فتح المعبر الحدودي «دبداب غدامس»

استقبل محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، اليوم الأربعاء، سليمان شنين سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وأوضح حساب وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة على فيسبوك في بيان، أن اللقاء تناول استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وبحث أوجه التعاون وفتح أفاق في كافة المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل.

وأردف البيان، أن الاجتماع تطرق لمناقشة المشاكل والعراقيل التي أخرت فتح المعبر الحدودي (دبداب غدامس ) وكيفية حلحلتها ، وفتح المعبر في أقرب وقت ممكن لتسهيل حركة المرور .

ومن جانبه اشاد وزير المواصلات بعمق العلاقات بين البلدين مؤكدا حرصه على تعزيزها .

وبدوره أبدى السفيرالجزائري شكره على هذا اللقاء معربا عزم بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مجال المواصلات والنقل وأن بلاده ترغب في تفعيل التعاون على مختلف الأصعدة والبحث عن كيفية عودة الرحلات الجوية بين البلدين.