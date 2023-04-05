باثيلي: إصلاح ما دمرته الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية

زار رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي، صباح اليوم الأربعاء جامعة بنغازي (قاريونس)، للاطلاع على أعمال الصيانة والترميم للمباني الجامعية التي تعرضت للدمار والتخريب جراء الحروب التي شهدتها الجامعة.

وقال باثيلي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، “قمت صباح اليوم بزيارة لأشغال الترميم الجارية في جامعة بنغازي… إن إصلاح المباني التي دمرتها الحرب والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا. حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها.“

وأضاف : “خلال الجولة، أطلعني رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرارد حاتم العريبي، ورئيس جامعة بنغازي د. عز الدين الدرسي، على المشاريع قيد الإنجاز. كما أجريت نقاشات شيقة مع عدد من السيدات والسادة أساتذة الجامعة، وعدد من ممثلي اتحادات الطلاب.“