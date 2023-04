محفوظ: على الليبيين استيعاب عدة أمور من بينها الخشية من أن تتحول ليبيا لساحة صراع

ليبيا – رأى محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي أن روسيا استغلت غياب الإدارة الأمريكية وعدم اهتمامها بالملف الليبي من قبل إدارة دونالد ترامب، وهذا الفراغ بشكل عام لتعزيز نفوذها على جميع الصُعُد.

محفوظ قال في تصريح لبرنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: كل ما اليوم يحدث نتيجة سياسات ترامب وفرنسا التي كان لها تأثير كبير في التمدد الروسي في أفريقيا بشكل عام.

وأكد أنه على الليبيين استيعاب عدة أمور من بينها الخشية من أن تتحول ليبيا لساحة صراع، معتقدًا أنه كليبيين يجب الاستماع من الولايات المتحدة ما الذي تستطيع تقديمه لإخراج الفاغنر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة عن طريق جو بايدن أطلقت استراتيجية للتعامل مع افريقيا وليبيا نقطة بارزة في هذه الاستراتيجية وتتحدث فيما يخص ليبيا على أربع اهداف بشكل عام، الاول ترسيخ العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات وهذا الاساس والجانب الثاني معالجة التهميش الذي يعاني منه الجنوب وبعض المناطق.

وأضاف: “على هذه النقطة الأمريكان يركزون، لماذا الجنوب بالذات؟ أغلب القواعد الموجود فيها الفاغنر في الجنوب، وهو يعاني التهميش، والحديث بدأ يعلو، ماذا لو خرجت الفاغنر من القواعد؟ ما البديل؟ هناك مخاوف جدية في مسألة أن تملأ الفراغ بمجموعات إرهابية أو مجموعات الاتجار بالبشر”.

كما بيّن أن مسألة توحيد الجيش والمؤسسة العسكرية يتم تأجيلها حتى يكون هناك سلطات منتخبة وهذا أمر واقع، فاليوم الأجسام السياسية المناط بها أن تكون أعلى من المؤسسة العسكرية منتهية الشرعية، والجانب الرابع من الإستراتيجية الاهتمام بالجانب المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف الرئيس للولايات المتحدة هو إجراء الانتخابات.

ونوّه إلى أن البعثة الأممية والولايات المتحدة اليوم تعمل على العديد من المسارات، وهي لم تأخذ المسار السياسي فقط، وبعدها الأمني، بل تعمل بشكل متوازٍ، معتقدًا أن هذا يختصر الكثير من الوقت وعامل ضغط على من هو مناط به العامل الانتخابي والدستوري.

واستطرد: “اليوم عبد الله باتيلي يرسل رسائل واضحة للمجلسين أنه لو أتيحت لكم فرصة عبر لجنة الـ 6 اليوم القوة الفاعلة التي تمتلك السلاح تؤيد خطوات باتيلي، بالتالي ليس هناك من أطراف شعبية أو عسكرية تدعمكم في بقائكم، أكثر طرفين ليس لهما مصلحة في إجراء الانتخابات هما مجلسا النواب والدولة”.

وفي الختام أفاد أن الخيارات البديلة والحديث عنها يطرح العديد من علامات الاستفهام؛ لأن هناك ضبابية. بحسب قوله.

