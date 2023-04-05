بنغازي| البدء في عملية التسجيل للناخبين لانتخابات المجالس البلدية

بنغازي 05 أبريل 2023 (وال)- شرعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، فى عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية كل مواطن حسب بلديته.

وقالت اللجنة – في منشور لها عبر صفحتها في فيسبوك – إن البلديات المستهدفة هي: أجدابيا، الزويتينة سلطان، انتلات البيضان، مرادة.

وأشارت اللجنة إلى أنه خلال ساعات سيتم فتح باقي البلديات المُستهدفة في المرحلة الأولى وهي: البيضاء، عمر المختار، ساحل الجبل الأخضر، درنة، وردامة، أم الرزم، شحات، سوسة، زلة، زويلة.

وأوضح منسق ادارة العمليات باللجنة خالد جار الله أن طريقة تسجيل الناخبين ستتم إلكترونيًا عبر منظومة تسجيل الناخبين على الرابط التالي: http://bit.ly/436Sh8c?r

بدوره، أكد الناطق الرسمى للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أحمد الطيرة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة لإجراء انتخابات المجالس البلدية لعددٍ من البلديات المستهدفة بالمجموعة الأولى على مستوى الحكومة الليبية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لمجالس البلديات للعام 2023 م. (وال) م ب/ ر ت

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