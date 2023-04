‎بعد توقفها منذ 2014.. وفد دولي يبحث عودة الطيران الليبي إلى الأجواء الأوروبية

‎أجرى فريق من المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط “ICAO” جولة تفقدية هي الأولى لمطار مصراتة الدولي.

‎وقالت وزارة المواصلات إن هذه الجولة تهدف إلى الوقوف على وضع الطيران المدني بالمطار، وذلك تمهيدا لزيارة وفد التدقيق المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي.

‎وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة تسعى من خلالها إلى رفع الحظر المفروض عن المطارات والشركات الناقلة الليبية، بحسب تعبيرها.

‎من جانبها، قالت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء إن وزارة المواصلات بحثت مع فريق المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط “ICAO” سبل مساهمة المنظمة في دعم خطط وبرامج تطوير قطاع الطيران والخروج من الحظر الجوي.

‎كما زار الفريق محطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي وتوضيح المشاريع الجارية به والتي تستهدف تحسين المنظر العام للمحطة وزيادة قدرتها الاستيعابية بعد افتتاح صالة المغادرة الجديدة وربطها بالحالية.

‎يذكر أن المفوضية الأوروبية قد فرضت في ديسمبر 2014 حظرا على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبي فوق أجواء الدول الأعضاء بالاتحاد وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة والأمن.

‎المصدر: وزارة المواصلات + منصة حكومتنا

