ضبط مركز شرطة قاريونس في مدينة بنغازي ثلاثة أشخاص سرقوا عشرة آلاف دولار من شقة مواطن في منطقة قاريونس، وإيقاف تاجر مخدرات اشتروا منه ممنوعات بجزء من المبلغ المسروق.

وحسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى إلى المركز ضد مجهول، حيث كان ينوي استخدام المبلغ لغرض العلاج في الخارج.

وتمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الواقعة، وجرى ضبطهم، حيث اعترفوا باقتحامهم منزل الشاكي وسرقة المبلغ المالي، وجرى استرجاع مبلغ قدره 7850 ألف دولار.

وأفادوا بأنهم صرفوا الجزء المتبقي من المبلغ على شراء مادة الحشيش من بائع أوقف تحت جسر طرابلس متلبساً ببيع الممنوعات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم وأحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.

ليبيا.. ضبط 3 أشخاص سرقوا 10 آلاف دولار في بنغازي لشراء مخدرات

