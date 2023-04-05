عبدالمجيد: إخراج المرتزقة الأفارقة من ليبيا خلال فترة قريبة “صعب جدا” 

الوطن| رصد

قال رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبدالمجيد، إنه من الصعب جدًا إخراج المرتزقة الأفارقة من ليبيا خلال فترة قريبة.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الاربعاء، أن الأمر يحتاج إلى جهد وتنسيق جيد مع الدول المعنية.

وتابع أن الأمر يستلزم تشكيل وتسيير دوريات مشتركة مع الدول المعنية مثل تشاد والنيجر والسودان.

وأكد عبدالمجيد أنه من الضروري أيضا تفعيل الاتفاقيات السابقة التي وقعتها هذه الدول برعاية دولية وتعهدت بسحب مقاتلين يحملون جنسيتها.

وقال إنه لا يوجد تمثيل للجنوب الليبي في اللجنة العسكرية (5+5) ونطالب المبعوث الأممي بضم ممثل للجنوب.

وأضاف أنه يجب أن تُركز اللجنة على حماية الحدود والبدء فعليًا في طرد المرتزقة وقوات “فاغنر” الروسية.