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أطباء بلا حدود: أنقذنا 440 مهاجرا من الغرق بعد انطلاق قاربهم من ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء إنه تم إنقاذ ما مجموعه 440 مهاجرا من قارب صيد مكتظ في المياه الدولية قبالة مالطا بعد عملية معقدة استمرت 11 ساعة في أمواج عاصفة.

وذكرت المنظمة إن سفينتها Geo Barents كافحت لإنقاذ المهاجرين خلال الليل بسبب الظروف الجوية القاسية ولم يكن بإمكانها في البداية سوى إلقاء سترات النجاة على المهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فلافيا بيرجولا إن المهاجرين الذين أنقذتهم منظمة أطباء بلا حدود أمضوا أربعة أيام في البحر بعد انطلاقهم من شرق ليبيا بالقرب من بنغازي في 1 أبريل.

والمهاجرون هم من سوريا وباكستان وبنغلاديش ومصر والصومال وسريلانكا، ومن المقرر نقلهم إلى إيطاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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