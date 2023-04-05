خارجية حكومة الوحدة تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء بيانا عبرت فيه عن إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني، من اقتحام لباحات المسجد الأقصي الشريف، والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

وقالت الوزارة في بيانها ” إن هذه الممارسات العنصرية السافرة وغير المقبولة ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة هي أعمال مرفوضة وتستفز مشاعر المسلمين، وتتعارض مع كل قواعد القانون الدولي والإنسان وحقوق الإنسان وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الاعتداءات.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقف دولة ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتأييد دولة ليبيا الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.