ضبط شخصين أثناء سرقتهما معدات من مكتب شركة الكهرباء فرع بنينا

العنوان-بنغازي

تمكن مركز شرطة بنينا في مدينة بنغازي من ضبط شخصين خلال محاولتهما سرقة معدات من مكتب الشركة العامة للكهرباء فرع بنينا.

وتلقي المركز معلومات عن اقتحام شخصين المكتب، ومحاولتهما سرقة إطارات سيارات وسُلم حديدي وشاشة عرض مرئي منه، حيث توجه أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وضبطوهما متلبسين.

كما عثر على المسروقات بجوار مبنى الشركة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء.

واعترف المتهمان بما نُسب إليهما، كما أفادا بأن هناك شريكا ثالثا لهما في عملية السرقة، واتُخذت الإجراءات القانونية معهما، وأودعا في الحجز إلى حين عرضهما على النيابة العامة، وما زال البحث جار عن المتهم الثالث.