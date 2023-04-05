مجلس التعاون الخليجي يدعم جهود باثيلي للتوصل لحل سياسي في ليبيا

التقى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة ‫ليبيا بالسعودية فاتح بشينة.

وقال البديوي، إنه التقى اليوم بالسيد فاتح بشينة القائم بأعمال سفارة ‫ليبيا في ‫الرياض بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي يدعم جهود مبعوث الامم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي للتوصل لحل سياسي، وإجراء انتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.