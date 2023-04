البكوش: النخبة المتشبثة بالوضع الراهن نهبت وتربعت على أشلاء الاقتصاد المنهار

ليبيا – رأى المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن النخبة المتشبثة بالوضع الراهن في ليبيا وباستحواذها على العملية السياسة والاقتصاد والنقاش العام نهبت وتربعت على أشلاء اقتصاد منهار، وخدمات عامة فاشلة.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “إن لجوء المجتمع الدولي مرة أخرى لتوافقات بين هذه النخب من أجل ترتيبات مؤقتة لن يؤدي إلا إلى تكرار إخفاقات السنوات الـ11 الماضية”.

