الأرصاد الجوية: طقس متقلب مع رياح نشطة أحيانًا وتذبذب في درجات الحرارة

بنغازي 05 أبريل 2023 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن الطقس سيكون متقلب من يوم لآخر مع رياح نشطة أحيانًا، وتذبذب في درجات الحرارة التي تكون مرتفعة نسبيًا هذا اليوم على أغلب المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب الغربي وتنخفض مساء اليوم ويوم الغد على الشمال الغربي.

وأشار المركز في نشرته اليوم إلى استقرار الطقس على معظم المناطق الشرقية بينما تنشط الرياح يوم الغد قد تسبب في إثارة الأتربة خاصة على الدواخل والجنوب الشرقي.

وتكون السماء في مناطق رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة؛ قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار بداية من مساء يوم الجمعة، والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-26) مْ، وتنخفض من مساء اليوم.

وأما مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الغد والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وتكون غربية على الجبل الأخضر تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-24) مْ, تصل ظهر الغد على الخليج (30) مْ, وتنخفض من مساء الغد.

وتكون السماء قليلة السحب في مناطق الجفرة – سبها – غـات -غدامس – الحمادة، وتتكاثر من مساء يوم الجمعة على غدامس مع فرصة سقوط أمطار والرياح جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الغد، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (30- 35) مْ، وتنخفض تدريجيًا من يوم الغد على غدامس – الحمادة والجفرة.

وفي مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية نشطة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31) مْ وترتفع يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:29)فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:48). (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال