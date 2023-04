المدرعات التي صادرتها عملية “إيريني” قرب سواحل ليبيا قد تذهب نحو غانا

أفاد موقع “أفريكا إنتيليجنس” بأن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تدرسان كيفية التخلص من عشرات المركبات المدرعة التي صادرتها عملية “إيريني” قبالة السواحل الليبية.

وأشار الموقع الاستخباراتي الفرنسي إلى احتمالية إرسال هذه المدرعات إلى غانا بهدف تعزيز القوات المسلحة الغانية في البلاد هناك، وأن هذا الاحتمال خضع إلى الدراسة لعدة أشهر.

وتابع الموقع الفرنسي أن إرسال هذه الأسلحة إلى غانا تحتاج إلى التصديق من قبل الأعضاء الخمسة عشر في لجنة العقوبات على ليبيا التابعة للأمم المتحدة.

وكانت عملية “إيريني” البحرية أعلنت الاستيلاء على مدرعات مضادة للمركبات من السفينة “إم في ميرديجيك”، وهي سفينة شحن هولندية خرجت من إمارة الحمرية في الإمارات.

وكانت السفينة تحمل عربات مدرعة من صنع الشركة الأمريكية الإماراتية “ذا أرمورد جروب” بعد اعتراض السفينة، وقد تم تحويل مسارها إلى ميناء مرسيليا الفرنسي، حيث تم تخزين المدرعات، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.

المصدر: موقع أفريكا أنتيجلينس

