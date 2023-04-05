المنفي يهنئ الشيخ منصور بن زايد لتوليه منصب نائب رئيس دولة الإمارات

بعث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه منصب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في البرقية التي بعث بها: “نهنئكم بمناسبة توليكم هذا المنصب والذي سوف يكون قيمة مضافة للعلاقات الإقليمية والدولية، مؤكداً على العلاقة المميزة بين دولة ليبيا والإمارات الشقيقة”.

وتطلع المنفي، لمزيد من التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويرسخ أطر التعاون في كافة المجالات والأصعدة.