ليبيا الان

المنفي يؤكد للسفير الألماني دعم أي مبادرة تهدف لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

بحث رئيس المجلس الرئاسيمحمد المنفيمع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا،مِخائيل أونماختالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكدالمنفيخلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023 م.

بدوره أشاد السفير الألماني، بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات.

الوسوم

المبعوث الاممي لدى ليبيا المجلس الرئاسي دعم المبادرات التي تهدف للانتخابات ليبيا وحدة البلاد

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك