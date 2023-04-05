المنفي يؤكد للسفير الألماني دعم أي مبادرة تهدف لإجراء الانتخابات

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بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت” العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد “المنفي“خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023 م.

بدوره أشاد السفير الألماني، بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات.