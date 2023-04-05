الدغاري يبحث مع القنصل اليوناني سبل تسهيل التبادل التجاري بين منطقة الجبل الأخضر واليونان

التقى عضو مجلس النواب عن بلدية الساحل وعضو لجنة التعليم ولجنة التخطيط والمالية خليفة الدغاري قنصل جمهورية اليونان في مدينة بنغازي ستافروس فينيزيلويس.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل التبادل التجاري بين منطقة الجبل الأخضر واليونان بالنظر للقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية المشتركة.

من جانبه، عبر الدغاري عن تفاؤله بأن ليبيا تتجه نحو مزيد من الاستقرار، وهو ما يفتح فرص التعاون التجاري مع دول الجوار في مختلف المجالات.

وأكد حرصه لتشجيع رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار في بلدية الساحل بالنظر للإمكانيات المتميزة للمنطقة وخاصة في المجال السياحي، بالإضافة إلى الحرص على الاستفادة من خبرات اليونان في مجال الزراعة والصيد البحري وترميم الآثار وبرامج تدريب الشباب.

من جهته، أكد القنصل اليوناني حرصه على تسهيل زيارات رجال الأعمال من الجانبين والتعريف بفرص الاستثمار في ليبيا بالنظر للفرص الكثيرة والمتنوعة المتاحة بها.