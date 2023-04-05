المنفي لـ”السفير الألماني”: مستعدون لدعم أي مبادرة لإنجاز الانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “ميخائيل أونماخت”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد المنفي استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023م.

بدوره أشاد السفير الألماني، بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعياً لتحقيق الانتخابات، وفق البيان.