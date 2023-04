الكبير: هناك دفع أمريكي وراء القبول بأي حل وعدم الاكتراث بالأسس القانونية لإخراج قانون الانتخابات

ليبيا – علق الكاتب الصحفي عبد الله الكبير على الموقف الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة وتحركاته، معتبرًا أن السنوات الماضية شهدت تراجع في الإدارة الأمريكية عن الاهتمام بالشرق الأوسط بشكل عام، والفراغات التي خلفتها أمريكا تمددت فيها روسيا والصين، وباعتبارها قوة عظمى هناك الآن استفاقة غربية بشكل عام أمريكية وبريطانية وألمانية بأن هذه الفراغات التي خلفتها أمريكا تمددت فيها روسيا.

الكبير قال في تصريح لبرنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن هذه الدول تنظر للقارة الأفريقية على أنها قارة واعدة من حيث الأيدي العاملة والثروات الطبيعية والأنهار والأراضي الخصبة، وهناك نشاط صيني روسي تركي في هذه القارة.

وتابع: “نرى الآن عودة أمريكية بسبب تطور الصراع في أوكرانيا لمنطقة الشرق الأوسط، وتوطيد العلاقات مع الحلفاء، كدول الخليج ومصر وتركيا، والآن تسعى أمريكا لتحجيم الوجود الروسي في ليبيا عن طريق الفاغنر لتفقد روسيا مركزًا مهمًا. انتهاكات حقوق الإنسان التي يتهمون الفاغنر بها الآن ارتكبها حفتر وقواته على مدى السنوات الماضية ولم نرَ تحركًا أمريكيًا”.

ورأى أنه من الواضح أن عبد الله باتيلي المبعوث الأممي قَبِل التعديل الثالث عشر رغم المخالفات الدستورية والاعتراضات عليه وقبل لجنة الـ 6 المقدمة من مجلس النواب، ما يعني أن هناك دفعًا أمريكيًا وراء القبول بأي حل، حتى مع هذه التجاوزات، وعدم الاكتراث بالأسس القانونية من أجل إخراج قانون الانتخابات.

واعتقد أن موقف باتيلي هو ذات موقف أمريكا، بصرف النظر عن الموقف الليبي فيما يخص العسكريين ومزدوجي الجنسية، مضيفًا: “باتيلي يرى أن يسمح لهم بالترشح، وقبول حفتر بالمشاركة وإرسال المقربين منه لاجتماع اللجنة العسكرية أعتقد أنه بوعد أمريكي للموافقة على الترشح للانتخابات، بالتالي مسار الانتخابات سيكون متعثرًا، واعتراضات قوية عليه، حتى لو اجتمعت لجنة الـ 6 ووصلت لتوافقات تسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح لا نضمن أن الشارع الليبي سيقبل بهذه الانتخابات”.

كما أشار إلى أن لجنة 6+6 ستجتمع وتبدأ المشاورات، مستبعدًا تمكنها من الوصول لتوافق حقيقي، بالتالي ما زال موضوع اللجنة التي سيشكلها باتيلي قائم وهو قائم حتى لو خرجت اللجنة ببعض التوافقات وسمحت لمزدوجي الجنسية والعسكريين، فهناك أطراف عدة ستعترض، بالتالي لا بد أن يكون هناك لجنة تضم الطيف المعترض مع الموافق لتتم عملية التوافقات النهائية.

