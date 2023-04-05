الأرصاد الجوية يُحذّر من رياح نشطة إلى قوية على معظم الساحل الغربي

بنغازي 05 أبريل 2023 (وال)- حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة مساء اليوم، على معظم الساحل الغربي تصل سرعتها (25) عقدة وتكون نشطة إلى قوية بعد ظهر يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تترواح سرعتها ما بين (25-30) عقدة.

واظهرت نشرة الصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والريح براني إلى بحري تتراوح سرعته مـا بين (05-20) عقدة ويصل (25) عقدة مساء اليوم على معظم الساحل، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ. والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الريح.

وأما الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق؛ تكون السماء صافية قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر، والريح متغيرة الإتجاه إلى براني يتحول إلى بحري على الساحل الممتد من رأس لأنوف إلى بنغازي، بينما يكون شرش إلى شلوق على باقي الساحل تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل بعد ظهر يوم الغد ما بين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب ويكون مضطرب بعد ظهر يوم الغد على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ والرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي بسبب سرعة الريح. (وال)

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