مراقبة آثار بنغازي: هدم المباني وسط البلاد خسارة لإرث عمراني تاريخي

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أكدت مراقبة آثار بنغازي أن الآلية المتبعة في إزالة المباني التاريخية في منطقة وسط البلاد وبهذا الأسلوب ستسبب بخسارة هذا الإرث العمراني التاريخي.

وأضافت المراقبة أنها قامت بدورها إداريا بمراسلة عميد بلدية بنغازي وجهاز إعمار بنغازي تستوضح عن برنامج الإعمار وأهدافه، موضحة أنه لم تتواصل معهم أي جهة معنية بهذا الخصوص.

وذكرت :”أـوردنا توصياتنا بالمحافظة على هذا الإرث وأن تؤخذ كل التجارب السابقة عالميا كنماذج لإعادة هذه المباني التاريخية كما كانت عليه مع المحافظة على النسيج العمراني التاريخي للمدينة التاريخية”.

وشددت مراقبة آثار بنغازي :”لابد من تكاتف الجهود من كل الجهات ذات العلاقة مصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية والشرطة السياحية ومكتب الآثار بالخبرة القضائية والمؤسسات العلمية بتوجيه مذكرات توضيحية بالقيمة والاهمية وكيفية معالجة الأمور”.

وقالت المراقبة :”نحن كمراقبة آثار بنغازي ندعو كل هذه الجهات المعنية لإعداد مذكرة ومقابلة من لهم علاقة ببرامج إعمار بنغازي لتفادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع برنامج علمي لإعادة إحياء هذا الإرث العمراني التاريخي والمحافظة على قيمته وأهميته”.

وأفادت أنه وجهت الاتهامات من غير المختصين والعارفين بقانون رقم 3 لسنة 1995 لمراقبة آثار بنغازي بالتقصير في أداء أعمالها وحفاظها على هذا الإرث الحضاري، مؤكدة أن المختصين كان الأولى لهم مخاطبة المسؤول عن هذه الأعمال مباشرة.