الشعاب: المفوضية جاهزة بكل كوادرها ومكاتبها لإجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب على ما جاء في تصريح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لوسائل إعلام بأن تكون الجولة الأولى من الانتخابات خلال هذا العام، والثانية في الشهور الأولى من العام القادم.

الشعاب وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، نوه إلى أنه في حال وصول القانون الانتخابي من الجهات التشريعية خلال أقصى تقدير شهر يونيو تستطيع المفوضية إجراء الانتخابات خلال نهاية العام.

وطمأن المواطنين الذين تحصلوا على بطاقات انتخابية أنهم يستطيعون التصويت عليها، وستكون هناك تعديلات إلكترونية على البطاقة.

الشعاب أكد أن المفوضية جاهزة بكل كوادرها ومكاتبها الانتخابية ومستعدون لإجراء الانتخابات.