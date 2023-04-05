البعثة الأممية: سحب المرتزقة من ليبيا يسهم في استقرارها وازدهارها

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي عن ارتياحه لنتائج الجولة الإقليمية التي قادته إلى دول الجوار جنوب ليبيا، السودان وتشاد والنيجر.

وقال “باتيلي”، في بيان للبعثة الأممية إن “الجولة سمحت بتأكيد الالتزام المشترك بين ليبيا وجيرانها في مواجهة التحديات الأمنية وبناء السلام، بما في ذلك من خلال دعم عملية انسحاب منسقة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة”.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام إلى تخصيص الموارد المالية والمساعدة الفنية اللازمة لتجنب الآثار السلبية على البلدان الأصلية، معتبرا أن “الانسحاب المنسق والمتسلسل والمتزامن والمتوازن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، إلى جانب تعزيز أمن الحدود، سيسهم في السلام والاستقرار والتعاون البنّاء والازدهار في ليبيا والمنطقة.

وأضاف أن انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا سيقلل من المعدلات المقلقة للاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والتنقيب غير القانوني على المعادن، وسيساعد على الحد من حركة المتطرفين.